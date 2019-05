Amministrative, Bignami: 'Merola e Bonaccini usano il loro ruolo per fare campagna elettorale'

Il sindaco Virginio Merola e il governatore Stefano Bonaccini nel mirino del parlamentare Galeazzo Bignami e della consigliera metropolitana Marta Evangelisti secondo i quali la loro partecipazione a due iniziative elettorali viene annunciata sui volantini indicandone le rispettive cariche istituzionali.

"E' disdicevole che Bonaccini e Merola usino il ruolo istituzionale per la campagna elettorale. Segnaleremo al Corecom", dichiarano i due forzisti. Nella nota, il parlamentare e la consigliera metropolitana segnalano che Bonaccini e Merola "si recheranno rispettivamente a Lizzano e a Vergato per sostenere la campagna elettorale di liste sponsorizzate dal Pd. A Lizzano, il Pd appone anche il proprio simbolo in locandina".

"Ritengo infatti che, a titolo personale, cioè quali militanti Pd, i due presidenti possano partecipare a qualsiasi evento di campagna elettorale - attacca Evangelisti - la situazione cambia se lo fanno sfoggiando la carica che rivestono e che dovrebbe essere di rappresentatività e di garanzia per tutti i cittadini indipendentemente dal credo politico". In ogni campagna elettorale "ci ritroviamo, puntualmente, a dover segnalare questi comportamenti- afferma Bignami- che sono, a nostro avviso, in palese contrasto con le norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di fare propaganda elettorale". Il ruolo istituzionale "per sua natura deve essere super partes ma il Pd sembra non averlo ancora capito", conclude Bignami "Non ci stancheremo mai di richiamarli all'ordine e al rispetto delle regole. E anche stavolta segnaleremo la questione al Corecom".

