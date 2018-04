Elezioni, Merola: 'Galletti ottimo alleato, ma non candidato sindaco'

"Galletti non ha nessuna chance di vittoria, è un bravo ministro e assessore, ma Bologna ha la sua fisionomia di centrosinistra". Così il sindaco Virginio Merola, nel corso di un'intervista rilasciata a InCronaca, il quotidiano online del master in giornalismo dell'Università di Bologna.

Lepore, Priolo o Galletti? Alla domanda su chi dei tre abbia più chance come candidato del centrosinistra per il Comune di Bologna, il giudizio del primo cittadino è netto: "Bologna ha una maggioranza di centrosinistra, Galletti può essere un buon alleato, ma non sindaco". E poi, scherzando: "Casini è talmente indistruttibile che avrebbe buone possibilità".

Nel corso dell'incontro è stato toccato il tema dei saluti romani in piazza Galvani, durante il comizio di Roberto Fiore, vicenda su cui il Comune di Bologna "ha gia' sporto denuncia- assicura Merola- ora attendiamo il responso della magistratura". (BIL/DIRE)