Priolo e Pillati "traslocano" in viale Aldo Moro: Merola alle prese con il dossier Giunta

Irene Priolo, assessore comunale alla mobilità, e la vicesindaco Marilena Pillati, con delega alla scuola, "traslocano" in viale Aldo Moro, così il sindaco Virginio Merola in questi giorni sta mettendo mano al dossier Giunta per sistemare le caselle che nel giro di due settimane rimarranno vuote, ma potrebbe chiudere la partita la prossima settimana.

Sembra ormai certo l'arrivo a Palazzo D'Accursio di Elena Gaggioli, vicesindaco di Alto Reno Terme: per lei si prospetta la delega alla Scuola. Resterebbe poi in campo il nome del capogruppo Pd, Claudio Mazzanti, emerso ieri come quello di Federica Mazzoni, Giampiero Veronesi e Andrea Colombo (già assessore alla mobilità).

Ma c'e' anche l'ipotesi che alla fine Merola possa decidere di inserire solo un nuovo assessore, redistribuendo le altre deleghe. A questo proposito, si allontana l'idea che porterebbe Marco Lombardo a subentrare a Priolo. A Palazzo, infatti, si insiste sul fatto che Lombardo non intenda lasciare le attuali deleghe al Lavoro e alle Attività produttive, per non interrompere i progetti avviati e portati avanti finora, tutelando così anche le relazioni costruite con le imprese e i sindacati. E' più probabile che Lombardo si avvicini alla Scuola o al Welfare.

Infine, per l'incarico di vicesindaco salgono le quote di Giuliano Barigazzi: oltre allo stretto rapporto con Merola, influirebbe l'opportunità di 'compensare' il suo mancato passaggio in Regione. E nei corridoi del Comune c'è chi pensa che questo andrebbe letto anche nell'ottica di frenare le possibili mire dell'attuale assessore alla Sanità in vista del 2021. (dire)