Reddito di cittadinanza, Merola: "Soldi buttati via, non si parla di lavoro"

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, stronca reddito di cittadinanza e quota 100. Con il governo M5s-Lega "di tutto si parla tranne che di lavoro. Stiamo dicendo ai giovani che sono tutti cassintegrati e stiamo accollando le pensioni sulle loro spalle". Merola parla senza mezzi termini di "soldi buttati via sul reddito di cittadinanza e la quota 100", quando invece a suo avviso bisognerebbe investire sull'occupazione.

Tra l'altro l'amministrazione sta verificando quanti lavoratori perdera' "e come faremo a garantire i servizi" per effetto della misura del Governo sulla quota 100. Il timore e' infatti che tanti dipendenti di palazzo D'Accursio (eta' media elevata anche a causa di anni di blocco del turnover) decidano di andare in pensione in blocco, mettendo l'ente in difficolta'. Il sindaco, che oggi ha anche annunciato via Twitter la sua adesione al progetto di Carlo Calenda Siamo europei ("e' un ottimo motivo per stare insieme"), ne ha parlato questa sera accanto a Gianni Cuperlo in un incontro organizzato alla Casetta Rossa di via Bastia ("Casetta Rossa la trionfera'", scherza il primo cittadino) dalla mozione congressuale di Nicola Zingaretti, Piazza Grande. Piu' tardi Merola avra' l'occasione di votare Zingaretti nel suo circolo, l'Andrea Costa, nell'ambito delle convenzioni per la scelta del segretario Pd.

(Dire)