Il sindaco Merola in marcia con la Segre contro l'odio - VIDEO

Il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Virginio Merola e altri 51 primi cittadini del territorio hanno aderito all'iniziativa per la memoria contro l'odio e il razzismo promossa da Anci, Ali e Upi, del 10 dicembre a Milano, per manifestare sostegno alla Senatrice a vita Liliana Segre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti civili.

Insieme al sindaco di Bologna, presenti fisicamente una decina di sindaci della città metropolitana. Una battaglia che secondo Merola va condotta con l'istruzione. "Noi siamo perché si rispettino le persone e che si possa dialogare senza offendersi", è il commento del sindaco di Bologna. "Siamo perché la memoria sia insegnata nelle scuole perché non sia abbandonata la storia e tantomeno la geografia, perché si insista con la forza della cultura".

(Video Agenzia Dire)