Nave Diciotti, il consigliere regionale Facci si autodenuncia: 'Solidarietà a Salvini'

Un'autodenuncia presentata alla caserma dei Carabinieri di Alto Reno Terme in segno di solidarietà al Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Se indagate Salvini, indagate tutti i 5.698.687 suoi elettori! A partire da me" ha scritto su Facebook, mostrando copia del verbale.

E' l'iniziativa del consigliere regionale Michele Facci, del Movimento Nazionale per la Sovranità: tre pagine indirizzate alla Procura di Agrigento in relazione all'eventuale apertura di un'inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale dei migranti a bordo della Nave Diciotti, ormeggiata a Catania.

Un braccio di ferro che dura da giorni: il Ministro Matteo Salvini ha bloccato lo sbarco sul territorio italiano, sono stati fatti scendere 27 minori e 16 nelle ultime ore per emergenza sanitaria.

Un paio di giorni fa invece, tre avvocati bolognesi hanno preparato un esposto contro il Ministro dell'Interno da inviare alla Procura di Catania.