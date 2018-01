Scuola e sicurezza: i ministri Fedeli e Minniti in città

I ministri dell'istruzione Valeria Fedeli e dell'Interno Marco Minniti saranno in città nei prossimi giotrni.

Il 19 gennaio, in occasione di “Futura”, l'iniziativa sulle scuole digitali, Fedeli sarà a Palazzo Re Enzo con il Sindaco Virginio Merola e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alle 17 a Palazzo Re Enzo. Al centro dell’incontro, il punto sul Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), i risultati dei gruppi di lavoro ministeriali sull’uso dei dispositivi personali in classe e sulle metodologie didattiche innovative.

Sui social intanto è stato convocato un presidio per le 16.30 per contestare la ministra sul tema dell'edilizia scolastica, l'alternanza Scuola-Lavoro, il liceo in 4 anni e in favore degli insegnanti: "Cara ministra Fedeli, il nostro futuro lo decidiamo noi!"

Il 25 gennaio, è la volta di Minniti che parteciperà a un'iniziativa politica organizzata dal Pd nella sala consiliare del Quartiere San Donato-San Vitale, in piazza Spadolini. Tema dell'incontro, le periferie e le politiche per la sicurezza messe in campo dal Governo. All'iniziativa parteciperanno anche il sindaco Virginio Merola, il segretario del Pd di Bologna, Francesco Critelli, il deputato dem Andrea De Maria e Roberto Morassut, vicepresidente della commissione Periferie della Camera.