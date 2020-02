Morto Mauro Raparelli, ex assessore all'Urbanistica del Comune di Bologna

Politica in lutto per la morte di Mauro Raparelli, ex assessore all'Urbanistica del Comune di Bologna nella giunta di Renzo Imbeni.

"Esprimo sentito cordoglio per la scomparsa di Mauro Raparelli, il ricordo va soprattutto al suo impegno come assessore - ha rammentato il sindaco Virginio Merola - Il suo lavoro di quegli anni ha contribuito a lasciarci, tra l'altro, in eredità il recupero di importanti luoghi della nostra città come il Forno del Pane dove oggi ha sede Mambo, la Manifattura Tabacchi e il convento di Santa Cristina. Furono felici intuizioni lungo la strada del recupero e di quella che oggi chiamiamo rigenerazione urbana".