No moschea, ancora striscioni di Forza Nuova: 'Fuori l'Islam dall'Italia'

"Il Sindaco apoditticamente ha deciso di avallare la decisione della Commissione di non far discutere in consiglio comunale la cessione, praticamente gratuita, del terreno in Via Pallavicini alla Comunità Musulmana, ma proprio in data odierna sarà solo votato". Lo scrive la sezione femminile di Forza Nuova 'Evita Peron' che sta continuando a tappezzare la città di striscioni, questa volta nei pressi dello stadio e in via Stalingrado, contro quello che definiscono "un vero Centro Islamico, con possibilità di scuola e di centro ricreativo".

Oggi il Consiglio comunale ha approvato infatti la delibera sulla permuta alla pari tra il Comune di Bologna e l'Ente di gestione dei beni islamici in Italia degli immobili di via Pallavicini 13 e di viale Felsina.

"Non si vogliono integrare, insegneranno ai loro figli che la donna non vale nulla ed è un oggetto da usare a proprio comodo" si legge nella nota "visto che il Comune concede il terreno e la struttura per un’inezia non era meglio costruisse soluzioni abitative popolari da concedere alle famiglie italiane (quelle già in essere sono occupate al 90% da extracomunitari)" e sottolineano "migliaia di famiglie italiane che non arrivano a fine mese, che vivono in macchina che hanno più bisogno di un tetto che non di una Moschea, una migrazione nel nostro comune, anche solo il venerdì, da parte dei praticanti la religione musulmana di tutta l'Emilia è certo che comporterà un maggior pericolo ed un incremento di donne violentate da stranieri a Bologna".

L'appuntamento, secondo la sezione sta nelle elezioni regionali del 2019: "Si sta svendendo la sicurezza dei cittadini per una manciata di voti, i cattocomunisti a questo sono arrivati? E' più importante la poltrona della sicurezza?"