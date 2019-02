Flop M5s, Merola: "Ascoltino Bugani, serve struttura più democratica. Vincoli assurdi"

Il sindaco Virginio Merola consiglia al Movimento 5 stelle di ascoltare l'analisi post-voto di Massimo Bugani, dopo il crollo dei pentastellati alle regionali in Sardegna.

"Credo che Bugani stia registrando il fatto che il M5s va male e quindi cerca di reagire - afferma il sindaco a margine di una conferenza stampa in piazza Maggiore - mi auguro che lo ascoltino perché i vincoli che si è dato il M5s, lo dico per loro, sono assurdi".

Il sindaco parla del doppio mandato e della piattaforma Rousseau, il sistema operativo del Movimento 5 stelle: "Penso sia sbagliato che un movimento dipenda unicamente da una piattaforma digitale. Bisogna essere concretamente, di persona, nei territori".

Poi conclude: "Io non c'entro nulla perché il M5s è un mio avversario, ma mi auguro che si dia ascolto a queste considerazioni. C'è bisogno, per un movimento che ha preso tanti voti, di avere una struttura larga sul territorio e più democratica. Ma forse il fatto che lo dica io, a Bugani non fa bene..."