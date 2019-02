Valsamoggia revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini

Il Comune di Valsamoggia, come altri comuni italiani, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Si tratta di una proposta dell'Anpi, l'associazione nazionale partigiani d'Italia, portata in Consiglio comunale per revocare la cittadinanza bazzanese conferita a Mussolini nel 1924.

L'ordine del giorno è stato votato all'unanimità: "Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali - afferma il sindaco Daniele Ruscigno - perché rendono onore a quello che è successo sul npstro territorio, che ha vissuto quella pagina buia della nostra storia. Spero che questo ordine del giorno - continua - non sia una cosa fine a se stessa ma che cresca la nostra consapevolezza sulla battaglia che ormai equivale a una nuova forma di resistenza. Resistenza che dobbiamo praticare tutti i giorni, e non solo a parole".

