Neve e strade bloccate a Loiano, Galli (Fi): "Risarcimenti promessi mai arrivati"

Specificare modalità e criteri adottati per i risarcimenti ai Comuni che hanno effettuato spese per interventi d'emergenza finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, specie dopo episodi di maltempo, e approvati dalla Regione Emilia-Romagna con il piano finanziario. A chiederlo alla Giunta è il consigliere di Forza Italia Andrea Galli, che si concentra soprattutto sulle nevicate che si sono verificate dal 2 febbraio scorso e che, con il gelicidio, hanno causato interruzioni della viabilità.

Porta l'esempio di Loiano (Bologna), dove si sono verificate diverse frane in varie strade, che sono poi state chiuse - via dei Boschi, via Prato Grande e via dei Brilli - mentre c'è stata una interruzione parziale della viabilità in via Raighera e via Roncastaldo. Al comune di Loiano, spiega Galli, "sarebbe stata riconosciuta una somma di 44mila euro" ma "non sarebbe stato riconosciuto alcun contributo per gli interventi di messa in sicurezza del territorio effettuati in seguito ai dissesti franosi" e quindi non avrebbe ottenuto i risarcimenti previsti.

Dunque, il consigliere interroga l'esecutivo regionale per sapere "quali modalità e criteri vengano adottati per il riconoscimento dei risarcimenti ai Comuni che hanno effettuato spese per interventi emergenziali, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, dopo eventi piovosi o nevosi e se nei 44mila euro assegnati al Comune di Loiano rientri anche il risarcimento delle spese effettuate per gli interventi di messa in sicurezza del territorio in seguito agli eventi franosi".