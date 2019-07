Il segretario PD Zingaretti in città: 'Salvate l'Emilia-Romagna con chi ha dimostrato di saperla difendere'

Prima tappa alle Cucine popolari, la mensa socialie per le persone disagiate voluta da Roberto Morgantini . "Sono questi i luoghi dove viene voglia di fare la bella politica". Ha scritto su twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti che ha iniziato da via del Battiferro la tappa bolognese, occasione per i cronisti per sottoporgli diversi temi caldi.

Inizando dallo scottante caso Bibbiano e l'inchiesta "Angeli e demoni" sull'affido dei minori: "Credo- che non inciderà sulle elezioni regionali risponde Zingaretti ai giornalisti- che alla luce di un Paese che si è fermato, della produzione che crolla e dei fatturati che calano, gli emiliano-romagnoli premieranno chi in questi anni, con Stefano e la sua squadra, si è battuto per l'Emilia-romagna e per tenere qui alta la bandiera dello sviluppo e di una delle regioni più avanzate del nostro Paese". E cotinua "c'è un sindaco accusato di abuso d'ufficio per aver messo a disposizione una sala e i veri sciacalli sono coloro, a cominciare da Luigi Di Maio che abbiano querelato, che usano una tragedia come quella accaduta a questi bambini per raccattare senza vergogna dei voti". Il segretario ha dunque dichiarato di passare alle carte bollate, dopo le dichiarazioni del leader 5 Stelle che ha definito i dem "il partito di Bibbiano" e pronunciato frasi come "mi fa schifo il silenzio del PD".

Sul caso Bibbiano, dunque, c'è chi cerca consenso "strumentalizzando, da veri sciacalli quali sono- attacca Zingaretti- le tragedie di famiglie che vivono con ansia questa condizione". Su Bibbiano "dal primo istante- afferma poi il segretario dem- ho sempre detto delle cose molto chiare. Primo: vicinanza alle vittime, ai bambini e alle famiglie. Secondo: verità e giustiiza, senza se e senza ma, per colpire i responsabili e capire cos'è accaduto".

"Combatteremo al fianco di Stefano (Bonaccini - ndr), perchè dobbiamo impedire che una delle regioni più importanti d'Italia- aggiunge il segretario dem- cada nelle mani di chi purtroppo sta distruggendo l'Italia. È questo il vero pericolo che corrono i cittadini" e aggiunge "Salvate l'Emilia-Romagna, salvatela con un progetto che guarda al futuro e con chi ha dimostrato di saperla e volerla difendere".

E fa nomi e cognomi: "E'impressionante vedere quanto Salvini e Di Maio, in ogni luogo dove vanno, dicano l'opposto di quello che hanno detto la sera prima dall'altra parte dell'Italia. Siamo in presenza di un trasformismo che uccide l'economia". E questo "non lo dico io, lo dicono i fatti: è aumentata in un anno del 99,8% la cassa integrazione straordinaria, la crescita si è fermata, la produzione industriale cala e quindi agli emiliano-romagnoli".

Per il segretario "la verità è che in Italia il progetto del Governo gialloverde è fallito. C'è una maggioranza che si tiene insieme ormai solo ed esclusivamente sulla gestione del potere e questo è un fatto molto grave, perchè mentre loro si fanno i dispetti l'economia si è fermata, la cassa integrazione cresce, le imprese entrano in crisi e il Paese avverte che non c'è più una guida perchè ogni ora può accadere qualcosa, anzi il tutto e il contrario di tutto". Lega e M5s "hanno trasformato la maggioranza in una sorta di armata Brancaleone - aggiunge - con il il gatto e la volpe che decidono a seconda delle loro convenienze cosa fare". Ovviamente si augura che "questo Governo vada al più presto a casa perchè è un danno per gli italiani e in questo Parlamento non esistono possibilità di ricomporre maggioranze, quindi bisognerebbe dare la parola agli italiani, anche perchè Matteo Salvini e Luigi Di Maio fuggono dalle proprie responsabilità per nascondere che nella manovra dell'autunno bisognerà trovare decine di miliardi di euro".

Nicola Zingaretti ha visitato alcune aziende del territorio e dà appuntamento Alle 18.30 alla Festa di Mezzolara di Budrio per un saluto ed un dialogo con i cittadini, gli iscritti, i simpatizzanti ed i volontari delle feste del territorio. (dire)