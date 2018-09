No Moschea, le donne di Forza Nuova: 'Merola amico dei musulmani, in prima fila al GayPride'

Striscioni in vari punti della città "al fine di aprire gli occhi ai bolognesi". Li firmano le "Donne di Evita Peron" (Dipartimento Femminile di Forza Nuova), altra voce conto la Moschea a Bologna, ovvero i lavori al Centro di Cultura Islamica di via Pallavicini.

"Il Sig. Merola, forse sindaco di Bologna, ha oramai oltrepassato ogni limite - si legge nella nota - ha calpestato madri italiane che non arrivano a fine mese, non ha udito il grido d'aiuto di donne vittime di violenza straniera a Bologna, però era in prima fila al Gaypride - e poi - hanno tolto il crocifisso nelle aule e vietato il presepe e le recite natalizie", ora "vuole obbligare i bolognesi ad accettare una Mosche con Minareto".

Per la sezione femminile di Forza Nuova, si tratta di "incongruenza lapalissiana" visto che il sindaco sarebbe "amico sia della comunità LGBT che della Comunità Musulmana. "Donne al servizio della Patria e della Famiglia che non camminano dietro l'uomo ma fianco a fianco, che non abbassano lo sguardo quando un uomo le parla ma lo fissano negli occhi, che non hanno un padre o un fratello che sceglie per loro il marito ma autonomamente si scelgono il compagno di vita - quindi - non accettiamo che la costruzione di una Moschea, ci riporti indietro di 300 anni. Le nostre ave hanno combattuto in prima fila per la totale difesa della Patria. La patria chiamava e loro rispondevano. Bene, Bologna chiama e la Donne di Evita rispondono".

Gli appuntamenti contro la Moschea dunque si rincorrono: dalla raccolta firme di Lega e Forza Italia alla festa regionale dei sovranisti nel fine settimana al Parco del velodromo, dove Magdi Cristiano Allam e il cantante Povia sono attesi sabato per una conferenza-dibattito dal titolo "Moschea a Bologna: le ragioni del no".

