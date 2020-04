Nuova adesione a Italia viva e al Comitato Italia plurale Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Rosalino Bove, Coordinatore del Comitato di Italia Viva, ITALIA PLURALE BOLOGNA, accoglie la nuova adesione del Consigliere del Quartiere Porto-Saragozza Marco Mingrone dando il benvenuto: “Non è una sorpresa per chi conosce l’estrazione, da sempre moderata di Mingrone, e la voglia di contribuire alla nascita del nuovo soggetto politico, casa degli ideali liberali e riformisti, valori condivisi, a dimostrazione che la scelta politica sia come una normale evoluzione del progetto proposto da Matteo Renzi”. Il Consigliere Marco Mingrone costituisce perciò il Gruppo Misto Italia Viva al Quartiere Porto-Saragozza abbandonando il ruolo dell’opposizione in Quartiere: “I miei valori liberali rappresentano la ragione principale che mi hanno indotto ad accettare la proposta politica di Italia Viva. Inizia così una nuova avventura con persone che conosco, credendo nel lavoro di squadra.” Rosalino Bove, Coordinatore del Comitato di Italia Viva – Italia Plurale Bologna Marco Mingrone, Consigliere Gruppo Misto – Italia Viva Quartiere Porto-Saragozza