Pd: ritorno nella casa del popolo in San Donato

Nuova Casa del Popolo per il Pd di Bologna, più grande d'Italia. A giorni infatti inizieranno i lavori di ristrutturazione della ex casa del popolo di San Donato, dove si trova la sala Sirenella. Il cantiere prendera' il via ad inizio 2020, praticamente in concomitanza col voto per le regionali forse decisive per le sorti del partito.

L'annuncio è arrivato durante il brindisi di fine anno tenuto per la prima volta nello spazio di via Andreini. "Quest'anno- dice il segretario provinciale Luigi Tosiani, così come riporta la Dire- il brindisi lo facciamo qui perchè partono i lavori per riportare la federazione qui, in una casa del popolo, per fare vivere il Pd tra le persone. Era una dose cose che mi ero ripromesso".

Accanto a Tosiani durante il brindisi c'era il sindaco di Bologna Virginio Merola.