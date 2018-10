Nuovo segretario Pd Bologna: si vota sabato, ma Merola diserta l'Assemblea

Il nuovo segretario del Pd di Bologna sarà eletto il prossimo sabato 3 novembre. All'Assemblea un grande assente, il sindaco Virginio Merola. Il primo cittadino non sarà infatti all'Arci Benassi, per votare il successore del dimissionario Francesco Critelli.

"Purtroppo ho un impegno con mia moglie", ha fatto sapere oggi il sindaco a chi gli chiedeva dell'assemblea del 3 novembre.

Merola, schierato con Luigi Tosiani, non sembra comunque molto preoccupato per gli equilibri all'interno dell'organismo, nonostante la convocazione nel bel mezzo del 'ponte' faccia temere un bel numero di defezioni tra i 400 delegati. "Non penso che uno faccia la differenza. Il sindaco che non elegge il nuovo segretario? Eh, ma io ho un impegno- ribadisce Merola- che non posso rinviare".