Olimpiadi 2032 Bologna-Firenze, Merola: 'Occasione, ma niente sbandate speculative'

Quello verso la candidatura ad ospitare le Olimpiadi sarà un percorso "ordinato, protetto da sbandate speculative e infrastrutture che non servono a un tubo. Per il pragmatismo dei sindaci, alla luce delle esperienze passate", questo aspetto "assicuro che sarà molto forte". È la promessa fatta dal primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, che insieme al collega fiorentino Dario Nardella ha annunciato di voler tentare la scalata ai Giochi del 2032.

Dal punto di vista delle infrastrutture, dice Merola ai microfoni di Radio Sportiva, si pone il tema di uno stadio per l'atletica ma anche di un impianto per il basket: insomma "sono diverse le questioni da approfondire", però quella delle Olimpiadi "è un'opportunità tra due sistemi regionali che sono saldamente in Europa".

E secondo il primo cittadino, non bisogna guardare solo a Bologna e Firenze in sè: le gare "non è che non le facciamo a Ravenna o a Modena per problemi di campanile", è l'esempio di Merola. Detto ciò, sarebbe "sicuramente un'opportunità per tutto il sistema sportivo- conclude il sindaco- avere un'impiantistica adeguata che poi resta sul territorio". (Pam/ Dire)