Infrastrutture, Regione invita il governo: "9 marzo evento istituzionale"

Un evento istituzionale per chiedere al governo di sbloccare le grandi infrastrutture in Emilia-Romagna. Questa la proposta che arriva dalla Regione Emilia-Romagna dopo un incontro in viale Aldo Moro con amministratori locali, sindacati, imprese.

La data potrebbe essere quella del 9 marzo e primo tra tutti sarà invitato il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Una scelta fatta per aprire un dialogo (finora inesistente) e cercare di far capire al governo e al ministro l'importanza di questi progetti come Passante, bretella e Cispadana.

"La manifestazione di piazza? Può darsi che qualcuno ricorra anche a quella - afferma il presidente della Regione Stefano Bonaccini- ma noi, in quanto Istituzioni, abbiamo lanciato un'iniziativa a cui invitare anche il governo per interloquire con chi speriamo cambi idea perché vogliamo andare avanti, non tornare indietro".