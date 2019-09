Governo Conte bis, alle Infrastrutture l'emiliana Paola De Micheli

Una emiliano-romagnola del Pd alle Infrastrutture e ai Trasporti nel governo Conte bis. Le pratiche su grandi opere come il Passante di Bologna, la Cispadana e la bretella Campogalliano-Sassuolo, per mesi al centro di un braccio di ferro col Mit gestione Danilo Toninelli, saranno ora ereditate da Paola De Micheli, appena indicata dal premier Giuseppe Conte come nuova titolare del ministero. Escluso dalla lista dei ministri, invece, l'ex presidente della Regione Vasco Errani, tra i papabili della vigilia. In quota Leu c'è Roberto Speranza alla Sanità.

Ecco la squadra di Governo, 9 ministri PD, 11 5 Stelle, 1 LeU, 1 tecnico al Ministero degli Interni:

Riccardo Fraccaro (M5S), sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Nunzia Catalfo al Lavoro (M5S), Stefano Patuanelli al Mise (M5S), Luigi Di Maio agli Esteri (M5S), Luciana Lamorgese all'Interno (Prefetto di Milano), Roberto Gualtieri all'Economia (PD), Lorenzo Guerini alla Difesa (PD), Alfonso Bonafede alla Giustizia (M5S), Teresa Bellanova alle Politiche agricole (PD), Dario Franceschini ai Beni culturali (PD), Paola De Micheli alle Infrastrutture (PD), Roberto Speranza alla Salute (LeU), Lorenzo Fioramonti all'Istruzione (M5S), Sergio Costa all'Ambiente (M5S), Federico D'Inca (M5S)ai rapporti con il Parlamento, Paola Pisano all'Innovazione (M5S), Fabiana Dadone alla Pubblica amministrazione (M5S), Francesco Boccia agli Affari regionali (PD), Vincenzo Spadafora allo Sport (M5S), Elena Bonetti alle Pari Oppurtunità (PD), Enzo Amendola agli Affari europei (PD), Giuseppe Provenzano al Sud (PD).