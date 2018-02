Gentiloni in città: 'Inaccettabile l'antifascismo come alibi per la violenza'

E dopo i commenti di diverse parti politiche locali e nazionali sugli scontri di ieri per la manifestazione di Forza Nuova, arriva anche quello del premier Paolo Gentiloni "E' veramente inaccettabile che poche decine di persone usino l'antifascismo come alibi per aggredire le Forze dell'ordine". Il premier Paolo Gentiloni manifesta tutta la sua solidarietà agli agenti di polizia coinvolti ieri a Bologna negli scontri con i movimenti e i collettivi in corteo nel centro città contro il comizio di Forza Nuova.

La solidarietà di Gentiloni arriva questa mattina durante la convention della lista Insieme al teatro Celebrazioni, proprio nel capoluogo emiliano, alla presenza tra gli altri del sindaco Virginio Merola, del governatore Stefano Bonaccini e dell'ex premier Romano Prodi.

"Credo che sia veramente inaccettabile che poche decine di persone, tra l'altro usando l'antifascismo che e' un valore costituzionale come alibi, colpiscano, aggrediscano e lancino bombe carta- stigmatizza Gentiloni- mi auguro veramente che la solidarieta' alle Forze dell'ordine sia generale e che nessuno si metta in testa possibili emulazioni di comportamenti violenti come quelli che abbiamo visto ieri a Bologna e che sono inaccettabili", chiosa il premier.

(Dire)