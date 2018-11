Viabilità, traffico bloccato per la fiera, Donini: "Senza Passante sarà così sempre"

L'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini, che in un video pubblicato sui social network replica cosi' alle polemiche sollevate dai 5 stelle sugli autobus stracarichi e incolonnati in direzione appunto della fiera. Se la citta' di Bologna "affoga nel traffico" non e' colpa di Eima.

O meglio, la situazione di questi giorni di fiera "tra qualche anno sara' l'ordinario" se il Governo non dara' il via libera al Passante. A dirlo e' l'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini, che in un video pubblicato sui social network replica cosi' alle polemiche sollevate dai 5 stelle sugli autobus stracarichi e incolonnati in direzione appunto della fiera.

"In questi giorni siamo rimasti tutti bloccati nel traffico in occasione dell'Eima - rimarca Donini - vorrei ribadire con grande franchezza che questa situazione sara' l'ordinario tra qualche anno, se non si decideranno a dare il via libera ai cantieri per l'allargamento di tangenziale e autostrada". Dunque, incalza l'assessore, "anziche' fare le pulci al trasporto pubblico, anch'esso bloccato nel traffico, come fa l'M5s che ci chiede quanti autobus abbiamo messo in piu' tra la stazione e la Fiera, si decidano per una buona volta a sbloccare l'investimento che renderebbe piu' fluida la situazione di Bologna".

Perche' questa situazione, ribadisce Donini, "se non si fara' nulla, come vogliono loro, nel 2025 sara' ordinaria. E in questi giorni i cittadini di Bologna hanno avuto la prova di cosa succederebbe se non si facesse l'ampliamento di tangenziale e autostrada". Per inciso, sottolinea l'assessore, "sono stati messi in piu' 14 autobus tra stazione e fiera nelle ore di punta", in aggiunta a un servizio che gia' ora ha una frequenza di cinque minuti. Inoltre, "anche il Blq e' stato 'dirottato'" apposta fino alla fiera. Ma "tutto puntualmente bloccato nel traffico", rimarca ancora Donini.

