Passante, soluzione in due settimane. Delrio: "Giusto fare ricorso alla Corte Costituzionale"

Dal summit ministero-autostrade del 31 gennaio arriva un rinvio di altre due settimane per la decisione sul passante. "A breve - si legge in una nota del mit - sarà concluso il lavoro tecnico sui progetti alternativi per il Passante. A quel punto lo scenario prescelto, si punta a chiudere per metà febbraio- continua la nota- sarà vagliato da ministro Toninelli per poi essere condiviso con tutti gli attori in campo, enti locali compresi, e verranno avviati tutti i passaggi necessari per la realizzazione dell'opera".

Durante la riunione tecnica, autostrade ha fornito "gli approfondimenti richiesti su tutti gli scenari proposti dal ministero. Ipotesi progettuali- si sottolinea nella nota- che puntano a proporre un'alternativa all'attuale progetto per il Passante, così da centrare l'obiettivo di snellire il traffico nel nodo di Bologna, ma con un minore consumo del suolo e una minore spesa".

Sul mini passante rispondono dall'Arci Benassi, durante un incontro organizzato dal Pd sulle Infrastrutture, l'assessore regionale Donini e il sindaco Merola, che, sminuendo ironicamente i progetti alternativi, li definisce dei mini-lego.

"Si riuniscono di nascosto, e un comunicato ci avvisa che ci convocheranno a metà febbraio - incalza l'assessore regionale - ma noi ti diamo appuntamento alla Corte Costituzionale, dice poi rivolgendosi al ministro Toninelli - perché è lì che contrasteremo ciò che fa questo governo".

D'accordo con la decisione della Regione di fare ricorso alla Consulta, che al momento ha inviato una diffida formale al ministero delle Infrastrutture, anche l'ex ministro ai Trasporti Graziano Delrio, tra gli ospiti della serata in un Arci Benassi gremito. "Pretendere rispetto e volere soluzioni penso sia l'atteggiamento giusto".