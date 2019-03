Passante, Merola: "Scelta fatta, chi vive vicino tangenziale avrà meno problemi"

"Questa decisione è presa". Così risponde il sindaco di Bologna, Virginio Merola, a chi gli chiede un parere sulle nuove proteste annunciate dal fronte dei contrari al Passante dopo l'intesa raggiunta con il Governo.

"È il conflitto democratico. Voi chiamate divisioni il fatto che ci siano persone che hanno un'idea diversa, ma le idee diverse- afferma Merola a margine di un convegno- servono in democrazia per prendere le decisioni. E la decisione sul Passante è presa. È legittimo che chi è contrario continui ad esserlo fino alla fine ma è altrettanto legittimo da parte mia- continua il sindaco- fare presente che tutte le mitigazioni ambientali possibili saranno messe e chi avrà meno problemi, dopo i cantieri, saranno proprio quelli che vivono intorno alla tangenziale".

"È un impegno, in democrazia a un certo punto si decide, tutto qua". Per quanto riguarda i prossimi passi, "adesso stanno guardando tutti ai cantieri, mi fa piacere. Procediamo se possibile in modo ordinato, noi - afferma Merola - ci incontreremo con le strutture del ministero, valuteremo le due proposte, comunicheremo la nostra preferenza e quindi sarà convocata la Conferenza dei servizi".

Intanto, il ministro Danilo Toninelli "ha dichiarato che vuole aprire i cantieri", aggiunge Merola: dunque, "adesso basta con le contrapposizioni, abbiamo lavorato tutti per il bene comune, credo sia la scelta migliore possibile quella dell'accordo e quella della responsabilità comune. E quindi andiamo avanti. Sono davvero ottimista", conclude Merola. (Dire)