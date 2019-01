PD contro il Governo e la manovra: mobilitazione e banchetti in città

Più di 100 piazze in regione contro il Governo e per l’Emilia-Romagna sabato 12 gennaio. Da Piacenza a Rimini il Pd dell’Emilia-Romagna si mobilita contro la manovra finanziaria.

A Bologna, i dem allestiranno un banchetto in Piazza Maggiore. La campagna di mobilitazione organizzata dal Pd nazionale "#cambiodirotta, le nostre proposte per il Paese" contesta al Governo di Lega e 5stelle il tradimento delle promesse fatte in campagna elettorale.

Militanti, volontari e dirigenti del Pd regionale incontreranno i cittadini emiliano-romagnoli per mostrare loro come la manovra economica approvata dal Governo tra Natale e Capodanno, con una mancanza di trasparenza senza precedenti, ha aumentato le tasse, fermato gli investimenti e tolto fondi alle infrastrutture, alla scuola e alla cultura. A pagarne il conto saranno i lavoratori, i pensionati, le imprese e il mondo del volontariato, mentre il condono andrà a favorire i più furbi.

La proposta del Pd per l’Italia prevede meno tasse, più welfare e più investimenti. A partire dagli sgravi per le imprese che assumono; dalle misure di sostegno al reddito: come aggiungere 3 miliardi per il reddito di inclusione - visto che la vana promessa del reddito di cittadinanza pare sarà rinnovata in vista delle elezioni europee - e stabilizzare l’Ape social; dal rispristino dell’iperammortamento per ricerca e sviluppo e dall’investimento di 3 miliardi all’anno destinati a ripristinare Italia Sicura per la cura delle infrastrutture e del territorio.

In Emilia-Romagna la giornata di mobilitazione sarà dedicata anche a illustrare ai cittadini i principali provvedimenti realizzati dalla giunta Bonaccini: come l’abolizione del superticket, il Reddito di Solidarietà, il bus gratis per chi ha l’abbonamento del treno e il percorso di autonomia.