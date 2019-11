Tre giorni del Pd a palazzo Re Enzo, si parla anche della piazza delle 'sardine'

Partita oggi la prima giornata della tre giorni del Pd 'tutta un'altra storia' a palazo Re Enzo. Nella prima tranche odierna a sfilare sul palco sono stati i big del partito. Il segretario Nicola Zingaretti ha usato parole di rilancio per il partito: "È tempo di offrire una speranza nuova all'Italia. La cultura dell'odio si sconfigge costruendo un'altra proposta per questo paese".

E ancora, il Pd "è un partito assolutamente vivo, che combatte ma soprattutto che vuole indicare a questo paese un'altra via, migliore". Zingaretti immagina un Pd "aperto, che vuole ascoltare, discutere con tutta Italia".

Tema centrale è stato anche la 'piazza delle sardine', ovvero la riuscita contro-manifestazione all'evento della Lega e contro le perole d'ordine usate dal Carroccio. Su questo e sul bilancio è intervenuto il sindaco Merola, ospite sul palco.

"La nostra forza- rivendica il primo cittadino- è stare uniti e non farci dividere tra chi è nato qui e chi no. Qui- dice orgoglioso il sindaco- c'è l'esempio di un'altra Italia possibile". Quella piazza "ci chiede di saper ascoltare e interpretare una speranza". Ma ai delegati dem (in sala ci sono almeno 500 persone) Merola chiede di "non stare in difesa a resistere", ma rilanciare su temi come welfare e diritti.

Obbligatorio il riferimento alla piazza anti-Salvini anche dai segretari locali dem. Bologna, sottolinea il segretario provinciale Luigi Tosiani, "ha sempre giocato un ruolo fondamentale e anche ieri sera con una piazza bellissima, pacifica e spontanea, che ha voluto dimostrare che questa volta sarà tutta un'altra storia". Paolo Calvano, numero uno regionale dem, ricorda che "ogni volta che la Lega è stata al Governo ha provato a mettere all'Emilia-Romagna due dita negli occhi, lo ha fatto anche sul museo ebraico di Ferrara". Quanto a ieri sera "Bologna è sempre oltre alle aspettative".