Congresso PD, nei circoli vince Nicola Zingaretti

In Emilia-Romagna si sono concluse le 562 assemblee di circolo in programma per il voto riservato agli iscritti per l'elezione della Convenzione nazionale del Congresso 2019. Lo rende noto la Commissione Regionale.

Gli iscritti al PD che si sono recati al voto in Emilia-Romagna sono 16.830 (schede bianche 104 - nulle 55).



I risultati dello spoglio



Nicola Zingaretti ha ricevuto 8697 voti pari al 52,17%

Maurizio Martina ha ricevuto 5407 voti pari al 32,43%

Francesco Boccia ha ricevuto 114 voti pari allo 0,68%

Roberto Giachetti ha ricevuto 2139 voti pari al 12,83%



Dario Corallo ha ricevuto 146 voti pari allo 0,88%

Maria Saladino ha ricevuto 168 voti pari al 1,01%