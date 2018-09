Roma congela i fondi per le periferie, Merola: 'I bolognesi se lo ricorderanno'

"La maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e Lega ha respinto, nelle Commissioni Affari Istituzionali e Bilancio alla Camera, tutti gli emendamenti che miravano a salvaguardare i fondi destinati ai Comuni per gli interventi nelle periferie". Lo comunica in una nota il sindaco Virginio Merola che oggi è a Roma per farsi sentire, dopo lo stop al cosiddetto "Piano perfierie" in Senato. Ieri Merola aveva incontrato i parlamentari eletti a Bologna per illustrare i progetti, che per il Comune di Bologna hanno un valore di 18 milioni di euro, già finanziati e per i quali il Comune ha firmato una convenzione con il Governo. Tra questi ci sono la nuova caserma dei Carabinieri al Pilastro e la riconversione dell’ex parcheggio Giuriolo in polo della conservazione e del restauro del cinema in cui dovrà operare la Cineteca. (qui i Progetti nel dettaglio).

L’incontro è stato organizzato alla vigilia del voto alla Camera del decreto Milleproroghe che, nella versione approvata al Senato, contiene un emendamento che congela i finanziamenti fino al 2020. “Sappiamo che rinviare scelte come queste – ha detto il Sindaco – significa metterle veramente a rischio”.

All’incontro hanno partecipato i parlamentari Andrea De Maria, Gianluca Benamati e Francesco Critelli (Partito Democratico), Pier Ferdinando Casini (Gruppo misto), Galeazzo Bignami (Forza Italia), oltre ai presidenti dei quartieri interessati, Simone Borsari (San Donato – San Vitale) Daniele Ara (Navile), alcuni cittadini interessati e il direttore della Cineteca Gianluca Farinelli con il progettista del recupero dell’ex parcheggio Giuriolo, ingegnere Antonio Iascone.

L’amministrazione comunale, rispettando i tempi previsti, ha consegnato i progetti esecutivi nei primi giorni di agosto e ha sostenuto finora 464 mila euro di impegni di spesa - fa sapere Palazzo d'Accursio - tutti i progetti sono in grado di essere messi a gara entro l’anno.

Incontro Merola-Conte

"L'auspicio è che l'Aula della Camera, dove oggi inizia la discussione per il voto sul decreto Milleproroghe in cui è contenuto anche il congelamento dei fondi per le periferie, voglia seguire un'altra strada e ripristinare quanto già stanziato per le nostre città - aggiunge il sindaco - stasera, assieme ad altri sindaci di ogni orientamento politico, incontrerò a Roma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Vedremo se intende onorare un impegno importante per la vita delle città e per la sicurezza dei cittadini" e infine l'affondo "comincio a comprendere il silenzio della senatrice e consigliera comunale Lucia Borgonzoni (lega Nord - ndr) e i distinguo inutili del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Massimo Bugani: la realtà è che i loro capi stanno scippando a Bologna i 18 milioni di euro per le periferie. Comunque vada ce ne ricorderemo. E se lo ricorderanno i bolognesi".

