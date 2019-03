Piazza Verdi: parlamentari FDI in presidio, presente anche La Russa

Presidio di Fratelli d'Italia in piazza Verdi. Per venerdì è prevista una manifestazione "per la legalità" nella piazza-simbolo dello spaccio, a cui parteciperanno i parlamentari del partito di Giorgia Meloni. Sono annunciati, oltre all'ex ministro Ignazio La Russa, gli eletti in Emilia-Romagna Tommaso Foti, Ylenia Lucaselli e Alberto Balboni.

E' il coordinatore bolognese del partito, Lorenzo Tomassini, a postare sui social l'evento. Il giorno successivo, sabato 9, ci sarà invece un incontro sulla sicurezza con la stessa Meloni al Royal Carlton.

(Bil/ Dire)