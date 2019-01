Inchiesta pompe funebri, le reazioni della politica: Lega e M5S all'attacco, Pd chiede chiarimenti

"Dietro ai sorrisoni e alla patina di ipocrisia, è questa". Così Massimo Bugani, leader bolognese dei 5 stelle, commenta il racket del caro estinto al Sant'Orsola e al Maggiore, svelato da una indagine della Procura che ha portato oggi a 30 arresti. Ma attacchi arrivano anche dai banchi della Lega.

"Alla luce delle preoccupanti notizie emerse -nota la capogruppo della Lega in Comune Paola Francesca Scaranoe- sorto l'amministrazione comunale che detiene il 51% della partecipata Servizi Cimiteriali Srl, a chiedere una rendicontazione dei fatti, anche tramite una udienza conoscitiva".

Rincara la dose Mirca Cocconcelli che chiede "iniziative sanzionatorie e disciplinari esemplari, da assumere una volta accertati i fatti, nei confronti di quegli Operatori sanitari che si siano macchiati di reati così spregevoli, che offendono i Sanitari onesti che con sacrificio e abnegazione svolgono onestamente e quotidianamente la loro mission. Stop al business dei funerali pilotati e sia licenziato chi specula sul dolore altrui!

"Nessuna ipocrisia, ma anzi chiediamo venga fatta piena luce su questa vicenda”. A dirlo è il capogruppo Pd in Regione Stefano Caliandro. “Non tolleriamo margini di incertezza ma anzi siamo pronti a muoverci in tutte le sedi opportune per fare chiarezza su quanto emerso dall'indagine, coordinata dalla Procura di Bologna, che ha rivelato un radicato sistema corruttivo ruotante attorno al delicato comparto funerario al Maggiore e al Sant'Orsola. Non c’è spazio per accuse o strumentalismi da campagna elettorale che purtroppo qualcuno ha già cominciato a fare. Per quanto ci compete, attraverso un'interrogazione, chiederemo informazioni anche alla Regione stessa e siamo al fianco anche degli organi di Polizia per garantire la piena trasparenza sulla vicenda”.