Presentazione Forza civica circolo di Bologna

Venerdì 25 maggio dalle ore 18.45 presso lo Zanhotel Europa (via Boldrini 11, Bologna) si terrà la presentazione ufficiale del circolo di Bologna dell’Associazione culturale Forza Civica. Il progetto, i valori e gli intenti di Forza Civica saranno illustrati ai presenti dal Presidente Alessandro Corvi e dalla responsabile di Bologna e provincia, Arianna Giordano. “L’inaugurazione di Bologna, dopo quella di Ferrara e Parma, è un passo importante verso l’apertura di nuovi circoli in tutte le province dell’Emilia-Romagna e non solo – dichiara la responsabile Arianna Giordano – a dimostrazione del fatto che il nostro "laboratorio politico-culturale" vuole impegnarsi ad ampliare i confini del centrodestra sia a livello locale che nazionale al fine di riaggregare tutti coloro i quali avrebbero ancora energie da spendere per la cosa pubblica ma che, per motivi diversi, si sono allontanati dalla politica e non riescono più a dare il proprio contributo per la collettività". Durante la conferenza riservata alla stampa, che avrà inizio alle ore 18.45 saranno annunciate le prossime iniziative di Forza Civica a Bologna. A seguire, dalle ore 19, avrà luogo la presentazione al pubblico e una piccola “apericena” (solo su prenotazione). Arianna Giordano – Responsabile Forza Civica Bologna e provincia Tel. 338 4727165