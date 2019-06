Unione Valli Savena-Idice: Barbara Panzacchi è il nuovo presidente

A poco più di dieci giorni dalle ultime amministrative, si è insediata anche la nuova giunta dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, che comprende le valli dei fiumi Idice e Savena e i territori di Loiano, Monghidoro, Pianoro, Monterenzio e Ozzano dell'Emilia.

Nuove presidente dell'Unione è il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, che ha preso il posto dell'ex sindaco di Pianoro Gabriele Minghetti. Riconfermato vicepresidente Luca Lelli, primo cittadino di Ozzano.

"In tempi rapidi rispetto alle altre Unioni di Comuni abbiamo definito la presidenza, la vicepresidenza e le deleghe dei sindaci aderenti all’ Unione Valli Savena- Idice - ha spiegato in un lungo post Barbara Panzacchi - Ringrazio davvero i colleghi per aver riposto fiducia in me affidandomi il ruolo di presidente, dimostrando che hanno a cuore il territorio, indipendentemente dal fatto che presidente sia il sindaco del Comune ( montano) più periferico e con il numero minore di abitanti. È un segnale importante che dimostra appieno il senso che le Unioni dei Comuni devono avere! Ringrazio il vicepresidente Luca Lelli di Ozzano dell Emilia e i sindaci di Loiano, Monterenzio e Pianoro ai quali sono state assegnate le deleghe per i prossimi due anni". E ancora: "Ringrazio tutti coloro che in questi giorni mi hanno dimostrato altrettanta fiducia e vicinanza, la mia compagine di maggioranza che mi ha sostenuta e che mi coadiuva ogni giorno nel difficile compito di amministrare un piccolo Comune, rimproverandomi solo il fatto di avere un idea di politica troppo romantica e leale. Auguro buon lavoro a tutti noi, come sempre ci metteremo il massimo impegno a favore del nostro bellissimo territorio".