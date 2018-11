Prostituzione, Zaccaria sconfessa convegno in Comune

L'assessore alle Pari opportunita' di Palazzo D'Accursio, Susanna Zaccaria, 'sconfessa' il convegno sulla prostituzione con Rachel Moran, in programma in municipio per il 19 novembre. Ieri erano stati il leader del Cassero Vincenzo Brana' e l'ex senatore Sergio Lo Giudice a puntare il dito contro Comune e Regione per il sostegno all'iniziativa, a causa dei supposti legami di Moran con gli ordini di suore cattoliche irlandesi legati alle Magdalene Laundries, gli istituti femminili finiti nella bufera per le accuse di abusi nei confronti delle ospiti prima di essere defintivamente chiusi.

"Non e' stato chiesto il patrocinio che avrebbe comportato un mio parere- dice Zaccaria parlando oggi con la 'Dire'- sinceramente non avrei dato parere favorevole ad una iniziativa che si pone in contrasto con le politiche che noi portiamo avanti e che prevedono azioni di riduzione del danno e la piena consapevolezza che la prostituzione, sia pure in casi minoritari, puo' essere volontaria".

Il simbolo del Comune compare pero' ugualmente sui manifesti dell'iniziativa in base ad una richiesta presentata al cerimoniale di Palazzo D'Accursio da esponenti del Consiglio comunale. Ad aprire la riunione sara' in particolare, oltre alla presidente dell'Assemblea legislativa regionale Simonetta Saliera, la consigliera Pd Giulia Di Girolamo, delegata del sindaco sulla legalita'.

"C'e' stata una azione personale di alcune consigliere e che pero' non rispecchia la posizione ne' del sindaco Merola ne' della giunta, ne' tantomeno la mia", puntualizza in proposito Zaccaria.

A Bologna, ricorda l'assessore, "si opera su questi temi da tanti anni ma in questo convegno non e' stata coinvolta gran parte delle associazioni e nemmeno l'istituzione per l'inclususione sociale che se ne occupa per il Comune. E' un convegno che porta una specifica posizione, io rispetto tutte le posizioni ma allo stesso modo tengo a sottolineare che questa non e' la mia".

Intanto Coalizione civica ha presentato ufficialmente l'ordine del giorno per il Consiglio comunale di lunedi' nel quale Federico Martelloni ed Emily Clancy chiedono alla giunta di "ritirare ogni forma di partecipazione all'iniziativa da parte del Comune di Bologna".

Anche il sindaco, nonostante sia in questi giorni in missione in Cina, non ha mancato di seguire la vicenda emersa ieri con le proteste del presidente del Cassero Vincenzo Brana'. Il sindaco si e' sentito con l'assessore Zaccaria, piuttosto irritata per un incontro non considerato in linea con le posizioni dell'amministrazione sulla materia, e ha condiviso quella posizione.

Anche perche' nemmeno il sindaco era informato dell'iniziativa assunta dalla sua consigliera delegata per la legalita' Giulia Di Girolamo.

Applaude lo stesso Brana': le parole dell'assessore "riposizionano il Comune nell'equilibrio che e' indispensabile nell'amministrazione della cosa pubblica e soprattutto nella trattazione di temi cosi' delicati, come la prostituzione", scrive su Facebook il numero uno del Cassero.

"Mi resta lo sconcerto per alcuni esponenti del Partito democratico, in particolare per Simonetta Saliera che finora avevo sempre apprezzato, che in questa occasione hanno mostrato un'irresponsabilita' che ne squalifica la storia e il ruolo", aggiunge Brana'. Va detto pero' che forse e' piu' in generale la posizione del Pd regionale ad essere differente rispetto alla linea del Comune di Bologna, tanto che il patrocinio della Regione invece ci sarebbe a tutti gli effetti.

In viale Aldo Moro e' stata infatti approvata una risoluzione, firmata dal consigliere Pd Giuseppe Paruolo che e' tra i relatori dell'incontro, nella quale si chiede la "punibilita' per legge dei clienti" delle prostitute come un "forte deterrente ed un primo strumento per l'eliminazione di questa forma di schiavitu'". La risoluzione e' stata approvata il 23 maggio 2018, con 25 voti a favore (Pd compatto), nessun contrario e la Lega astenuta. (Bil/Video Dire)