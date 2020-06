FOTONOTIZIA| La pubblicità della banca copre il poster per Patrick, Labas: "Ci siamo illusi"

"Per una manciata di giorni ci siamo illusi che avessero messo i diritti umani avanti ai profitti... E invece". Così su Facebook il collettivo Labas dopo che il poster-appello per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente dell'Alma Mater arrestato in Egitto, è stato coperto dalla pubblicità di una banca.

Il grande manifesto disegno dell'artista Gianluca Costantini era stato affisso il 26 maggio scorso su Palazzo dei Notai, in Piazza Maggiore.

Labas ha bollato la foto con la scritta "Vergogna".