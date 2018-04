Governo, la replica dei grillini bolognesi a frase Berlusconi: 'Rispetto per chi pulisce i cessi'

"#Respect per chi pulisce i cessi e ci consente di vivere in un mondo pulito". Così su Facebook Massimo Bugani, uno dei membri dell'Associazione Rousseau e storico consigliere comunale del M5S a Bologna, rispondendo alle dichiarazioni di Berlusconi sui 5 stelle, che nella campagna elettorale in Molise oggi ha usato parole pesanti contro i pentastellati: "È gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi" avrebbe detto.