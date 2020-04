Regione: tre nuovi consiglieri PD in viale Aldo Moro

Durante la seduta d’aula di oggi, 28 marzo, in videoconferenza, tre consiglieri Pd sono subentrati a Raffaele Donini, Barbara Lori e Alessio Mammi, ora nella Giunta del Presidente Stefano Bonaccini.

Roberta Mori (al posto di Alessio Mammi) e Giuseppe Paruolo (al posto di Raffaele Donini) tornano a sedere in Assemblea Legislativa. Per Matteo Daffadà (al posto di Barbara Lori) è invece la prima esperienza in Consiglio.

Per Matteo Daffadà, eletto nel collegio di Parma, l’ingresso in Consiglio rappresenta “un traguardo importante, che porta dentro tanta responsabilità, tanto orgoglio, l’entusiasmo di rappresentare la nostra provincia, la nostra montagna la nostra terra in Regione”. Per la reggiana Roberta Mori, già consigliera nella IX e X legislatura, si apre “un altro capitolo della mia storia personale e politica che accolgo con l’impegno e l’abnegazione di sempre, a servizio delle persone e delle battaglie giuste. Il periodo difficile che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria, l’incertezza sulla ripartenza e sul futuro, impone a tutti, in particolare alle istituzioni, di attrezzarsi per essere adeguate alla sfida per la tutela della salute pubblica e per la ricostruzione”. Anche Giuseppe Paruolo, bolognese, torna a sedere in Assemblea Legislativa per un nuovo mandato e commenta “in un momento in cui la Regione Emilia-Romagna sta affrontando con forza l'emergenza virus, spero davvero di poter dare il mio contributo. Sono contento che chi aveva creduto in me possa vedere il proprio voto arrivare ad un risultato positivo. Un cordialissimo saluto ai colleghi vecchi e nuovi, ed è subito il momento di rimboccarsi le maniche”.