Insediamento nuova assemblea in Regione: si farà a porte chiuse, senza pubblico e stampa

Prima l'annullamento per l'emergenza Coronavirus, poi la riconferma in una nota spedita all'alba di oggi 26 febbraio alla presidente dell'Assemblea Simonetta Saliera.

L'avvio della legislatura e l'insedimento dell'Assemblea Legislativa è quindi fissata, come in precedenza, al 28 febbraio poichè si tratterebbe di un momento "strettamente necessario all'avvio della legislatura", che porta con sè anche la piena operatività della nuova giunta, nominata, ma ancora ufficialmente non insediata. Potrebbe avvenire a porte chiuse, cioè senza pubblico e giornalisti in aula. Da quanto si apprende, sulla questione è nato un scontro tra Bonaccini e Simonetta Saliera, ancora presidente dell'Assemblea Legislativa.

Le concentrazioni di persone vanno evitare, ma quel tema "non può essere sollevato per il funzionamento di tutti gli uffici pubblici che svolgono servizi essenziali", sottolinea Bonaccini nella lettera. Le riunioni politiche, argomenta Bonaccini sono peraltro "strettamente necessarie al superamento della fase di emergenza sanitaria che stiamo affrontando". La sedura quindi non può essere considerata "nel perimetro di operatività" della ordinanza firmata domenica insieme al ministro della Salute Roberto Speranza. Saliera ha inviato a tutti i consiglieri la comunicazione di Bonaccini, ripristinando la seduta per il 28 febbraio. "Prendo atto che il presidente della Regione si assume direttamente la responsabilità di derogare dai termini previsti nell'ordinanza da lui cofirmata col ministro della Salute". Si conferma, quindi, la "convocazione precedente della seduta d'insediamento dell'Assemblea legislativa per venerdì 28 febbraio alle ore 10".

Sul piccolo "valzer" delle date interviene anche il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami: "Neanche riescono ad organizzare Ia prima seduta di Bonaccini, figurati l'emergenza sanitaria. Poi si chiedono perchè le persone non capiscono e sono disorientate". Ha commentato sui social "Non sono neanche capaci di interpretare quello che scrivono loro stessi- commenta Bignami, ex consigliere di viale Aldo Moro- prima fissano la seduta del consiglio regionale per il 28 febbraio. Poi la spostano al 4 marzo. Ora la rimettono al 28 febbraio". (dire)