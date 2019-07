Federazione Liste civiche: "Avanti con l'impegno civico, la Regione è un cantiere aperto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Federazione liste civiche: "Avanti con l'impegno civico, regione Emilia-Romagna cantiere aperto" Grande partecipazione a Carpi per il secondo incontro della rete delle liste civiche dell'Emilia Romagna. Presenti oltre 50 liste civiche rappresentanti tutti i territori provinciali della regione. "Abbiamo illustrato e dibattuto il documento "l'impegno civico per l'Emilia Romagna", -dichiara Domenica Spinelli, Sindaco di Coriano- e nei prossimi giorni lo presenteremo all'opinione pubblica. Esso sarà la base per un percorso di partecipazione democratica alla vita politica della Regione." "E'stato condiviso l'obiettivo per un CAMBIAMENTO POSITIVO - aggiunge Giampaolo Lavagetto - attraverso il coraggio di chi amministra le realtà comunali con la logica di appartenenza ai territori e di risposta concreta ai problemi dei Cittadini." Paolo Bigliardi, organizzatore dell’incontro di Carpi conclude: “Il prossimo obiettivo che il coordinamento si è preso è la realizzazione di una struttura organizzativa, che come è nel DNA del civismo, nasca dal basso e sia rappresentativo dei territori di tutta la regione.” Il cantiere civico è aperto!

