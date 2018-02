Saluto romano in Piazza Galvani: il Comune sporge denuncia

Saluto romano durante il comizio di Forza Nuova in Piazza Galvani: il Comune di Bologna sporgerà denuncia. A dirlo il primo cittadino Virginio Merola, che aveva anche detto che allo stesso modo si procederà nei confronti degli esponenti del collettivo Hobo che ieri mattina hanno interrotto il Consiglio comunale.

Ieri "non ci sono stati nè vincitori nè vinti - il commento di Merola a proposito degli scontri di ieri - c'era da rispettare le regole di un Paese democratico e sono state fatte rispettare. La mia presenza in piazza ieri dove era opportuno aveva anche questo significato".

Il presidio in piazza del Nettuno "rappresentava la citta' di Bologna - afferma il sindaco - il resto e' gente che partecipa a copioni scelti da altri. Ma che abbiano vinto o perso francamente non mi interessa. Mi interessa l'ordine democratico". Merola conferma quindi che "i signori che ieri hanno interrotto il Consiglio comunale saranno denunciati, ho gia' dato disposizione all'avvocatura del Comune.

"Così come saranno denunciati i saluti romani visti in piazza Galvani". Il sindaco torna poi sull'opportunita' di concedere la piazza a Forza Nuova. "Non direi che e' stato un errore- sostiene Merola- ma chiedersi se autorizzare una manifestazione di Forza Nuova in piazza e' una domanda viziata, perche' le nostre regole democratiche permettono a chi e' in campagna elettorale" di organizzare iniziative pubbliche.

"Quando sara' appurato che Forza Nuova ha ricostituito il partito fascista - sottolinea Merola - allora saranno applicate le leggi. In ogni caso non e' una manifestazione che puo' impedire fisicamente a qualcun altro di fare la sua, perche' siamo in un Paese democratico che grazie ai partigiani permette di far rispettare la legge senza ricorrere alla violenza". E aggiunge: "Vincitori e vinti? Roba d'altro secolo, aggiorniamoci. Bologna non e' questa".

(Dire)