Blitz Salvini al Pilastro, la legale del ragazzo: "Rimosso il video della citofonata"

"Facebook ha rimosso dalla pagina di Matteo Salvini il video della vergogna: la diretta della sua citofonata a casa di Yassin". Lo annuncia su Facebook la legale della famiglia del ragazzo, Cathy La Torre, in merito al blitz del leader della Lega al Pilastro pochi giorni prima delle elezioni. Il leader della Lega, in favore di telecamere e seguendo la segnalazione di una residente -a cui poi fu danneggiata l'auto la sera seguente- aveva suonato a casa di una famiglia della zona del Pilastro, citando a voce alcuni dati sensibili del ragazzo.

La Torre mostra alcuni screenshot del social network che confermerebbero l'avvenuta rimozione. "E' la prima di una lunga serie di vittorie per cui ci batteremo fino allo stremo" scrive ancora La Torre, che aggiunge: "Quella diretta ha devastato la vita di Yassin. Yassin, incensurato, 17enne italiano e giocatore di calcio, si è ritrovato in tutta Italia bollato come "lo spacciatore".