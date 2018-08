Vertice Salvini-Orban, proteste in piazza San Babila: c'è anche Agedo Bologna

C'è anche Agedo Bologna (associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali, bisessuali e transessuali) in Piazza San Babila a Milano per dire no al vertice tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban.

Circa 15.000 persone si sono riunite nella centralissima piazza meneghina, a due passi dalla Prefettura, dve si è tenuto l'incontro.

Acea Onlus, le Acli provinciali Milano, Monza e Brianza, quella di Cremona, ActionAid Italia, Agedo Milano, Agedo Bologna, Amnesty International, Amref Italia, Anpi provinciale Milano, Anpi Lombardia, Anpi Monza e Brianza Anpi Seregno, Anpi sezione "Carlo Chiappa" di Sedriano & Vittuone, Arci Nazionale, Arci Lombardia, Arci di Milano, Varese e Como, ArciAtea - Rete per la laicita', Articolo 21, ArciGay Varese, Associazione Enzo Tortora Radicali Milano, Brianza Antifascista e Antirazzista, Casa della carità, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, Casa per la Pace Milano, Centro multiculturale La Tenda, Centro Interculturale Mondinsieme di Reggio Emilia, Cgil Milano, Famiglie Arcobaleno, Fiom Milano, Giovani Democratici Milano, Giovani Democratici Monza, Gioventu' Federalista Europea: queste alcune delle sigle presenti. (dire)