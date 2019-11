Maltempo Bologna, Fratelli d’Italia: "A che punto è la prevenzione a San Lazzaro"

“Dopo i fatti di domenica 17 novembre che hanno visto esondazioni sul territorio bolognese come il fiume Idice, ho depositato un'interrogazione per capire lo stato dell'arte della prevenzione e degli interventi svolti sul territorio sanlazzarese”. Lo dichiara Alessandro Sangiorgi, Consigliere Comunale Fratelli d’Italia San Lazzaro di Savena.

“Nel 2016 l'Amministrazione ha sottoscritto una convenzione con il Consorzio della Bonifica Renana

perchè riteneva 'indispensabile intervenire in modo organico e sistematico nella risoluzione delle criticità

idrauliche' riconoscendo il Consorzio quale soggetto più idoneo per tali compiti” continua il consigliere.

Il Consigliere Sangiorgi ha depositato un’interrogazione in Consiglio: “Vorrei capire e, insieme a me anche la cittadinanza, quali interventi siano stati svolti dal 2016 ad oggi, se il Consorzio abbia riscontrato criticità idrauliche e quali interventi sino stati previsti per il torrente Savena e il fiume Idice” e aggiunge “il mio non è un allarmismo fine a se stesso, come alcuni potrebbero pensare, ma mirato a far luce sull'attività di prevenzione svolta sino ad ora”.

L'interrogazione

VISTO

• la Deliberazione n. 15 del 11/02/2016 con la quale l'Amministrazione approvava una convenzione con il Consorzio della Bonifica Renana per la programmazione e realizzazione di interventi di bonifica nel territorio comunale di pianura e montagna nel periodo 2016-2020;

CONSIDERATO

• Che in tale deliberazione il Comune di San Lazzaro riteneva indispensabile intervenire in modo organico e sistematico nella risoluzione delle criticità idrauliche e di difesa del suolo riscontrate nel territorio comunale attraverso interventi finalizzati all’eliminazione delle stesse;

• che in tale deliberazione si riconosceva il Consorzio della Bonifica Renana il soggetto più idoneo a svolgere compiti di progettazione, costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

• gli episodi di esondazione avvenuti sul territorio bolognese nella giornata di domenica 17 novembre, fra i quali l'esondazione del fiume Idice a Budrio;

Tanto premesso e considerato,

INTERROGA

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di sapere:

1) gli interventi svolti sul territorio sanlazzarese dal Consorzio della Bonifica Renana negli anni 2016-

2019 come previsto dalla convenzione;

2) se il Consorzio della Bonifica Renana abbia redatto negli anni 2016-2019 progetti preliminari ed indagini aventi ad oggetto interventi necessari a fronte di particolari criticità idrauliche e che in che cosa consistano tali criticità ai sensi dell'art.4 della suddetta convenzione;

3) se il Comune di San Lazzaro abbia mai inviato osservazioni o prescrizioni sull’esecuzione dei lavori

ai sensi dell'art.7 della suddetta convenzione;

4) in generale, se e quali interventi siano stati previsti per il fiume Idice e il torrente Savena che interessino il territorio sanlazzarese.