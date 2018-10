Rumore, parcheggi, rifiuti: i crucci del Santo Stefano. Amorevole: "Cerchiamo soluzioni"

Rosa Amorevole è il presidente del quartiere Santo Stefano: continuano con lei le interviste ai presidenti di quartiere, dopo Daniele Ara (Navile), Simone Borsari (San Donato-San Vitale) e Lorenzo Cipriani (Porto-Saragozza).

Tre aggettivi per il Santo Stefano?

«Bello, colto e complesso. La bellezza è una caratteristica indubbia del quartiere Santo Stefano, è il "pezzo" più bello della città. La cultura qui è molto presente, qui si svolgono il maggior numero degli eventi, è il centro che ha l'Università, i musei, i teatri...Un quartiere complesso perchè al suo interno ha tante diversità che convivono. Una parte molto ricca, una molto povera; immigrazione e luoghi tradizionalmente abitati da chi sta lì da oltre mezzo secolo. Complesso, ma vivo e in continuo mutamento».

Se un turista le chiedesse quali sono le 3/4 cose da vedere assolutamente al Santo Stefano che guida darebbe?

«Intanto gli direi di fare più in fretta per vederne più di tre: si fa fatica a selezionare, abbiamo troppe cose imperdibili. Le Sette Chiese, opere bellissime come le tre piccole sculture di Michelangelo Buonarroti in San Domenico, il Compianto in Santa Maria della Vita, quasi un'opera moderna e contemporanea. Ma anche il Baraccano per la sua storia sociale, che speriamo possa essere oggetto di attenzione per la riparazione dei saloni lesionati dal terremoto».

Bilancio partecipativo: al via la presentazione dei progetti. Quanto è importante questo progetto e quali sono quelli più interessanti proposti nel suo quartiere?

«Lo scorso anno grazie a questo progetto abbiamo lavorato sulla Lunetta Gamberini, uno straordinario punto della città dove confluiscono tre quartieri: Santo Stefano, San Donato e Savena. Un parco condiviso da mamme con i bambini, frequentatori del centro sociale, gruppi che transitano: tutti coinvolti fino in fondo. Quest'anno ci siamo concentrati sull'area Irnerio, che è molto complicata perchè è una parte di città formalmente collocata in centro storico, ma di fatto è percepita come prima periferia. Si parla di recupero e abbellimento, un po' l'obiettivo comune a tutti questi progetti».

L'ascolto dei cittadini che segnalano le problematiche del quartiere: che cosa segnalano e come?

«Le segnalazioni dei residenti ci arrivano in tre modi: o attraverso l'URP, o tramite un sistema del Comune di Bologna o direttamente alla segretria (il 90% via mail o al telefono). Noi contattiamo i cittadini e li vediamo, mentre a breve abbiamo in programma diverse assemblee aperte su alcune questioni che abbiamo visto essere particolermente sentite. Le problematiche principali che ci vengono comunicate sono: Rumore e disturbo della quiete, in tutte le sue modalità. Tema del traffico: difficoltà di parcheggio e proposte sulla viabilità, che sono però assai complesse e "tecniche". Immondizia e problema della raccolta differenziata.

A poposito di questo ultimo punto ci sono troppe cose da dire perchè stiamo assistendo a un aumento dell'inciviltà fra abbandoni di grossi rifiuti accanto ai cassonetti, sacchi della differenziata disordinati, studenti indisciplinati che non differenziano. A proposito di questa tematica abbiamo un incontro con l'assessore Aitini il prossimo 25 ottobre...».

Il Santo Stefano fra 10 anni: come sarà?

«Vorrei che fosse così: vorrei dire che c'è stato un recupero dell'educazione civica, che le parti storiche comunali sono state restaurate, che è diffusa l'idea di buon vicinato,con lavoro sulla comunità».

Amorevole, ha manifestato insieme ad altre donne e ad altri uomini, contro il ddl Pillon. Ci spiega le sue ragioni?

«Questo è un tema che mi riguarda molto da vicino essendo stata io Consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna e avendo quindi lavorato sulla tutela del lavoro e al contrasto delle discriminazione di genere. Ho manifestato contro perchè questa è una proposta di legge scritta da chi non ne capisce l'impatto effettivo. Il ddl Pillon sposta i bambini dal centro a diventare poco più che un "pacco". Di fatto è un arretramento che impone una situazione pseudoparitaria, ma non tiene conto di tante problematiche che tutti gli avvocati che si occupano di donne e separazioni conoscono bene. Ma la cosa che mi ha più colpita è che questo decreto sembra aver ignorato gli aspetti legati alla violenza».