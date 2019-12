Salvini in Belgio: Anversa non autorizza le "sardine"

Le Sardine, il movimento di contestazione anti-Lega nato a Bologna a novembre, annunciano che non daranno seguito alle promesse di mobilitazione ad Anversa, dove Matteo Salvini è atteso per la serata di lunedì 2 dicembre. L’ex vicepremier parteciperà a un evento organizzato dagli alleati europei del Vlaams Belang, formazione separatista della destra fiamminga. Ma prima di recarsi nelle Fiandre, il leader della Lega è atteso per una conferenza stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, dove ha trascorso dieci anni come eurodeputato.

“Da una settimana abbiamo chiesto alle autorità di Anversa l’autorizzazione per manifestare”, si legge in un comunicato sul gruppo Facebook “6000 Sardine in Belgio”. “A distanza di pochissimi giorni e col fine settimana di mezzo, non abbiamo avuto alcuna risposta”, scrivono gli attivisti che poi denunciano: “Non crediamo che questo sia un caso o una confusione burocratica”, bensì si tratterebbe "della volontà di rallentare e mettere in difficoltà un movimento straordinariamente ampio che con tranquillità, colore ed allegria porta nelle piazze migliaia di persone a dimostrare che esiste un’altra Italia ed un’altra Europa”. “Una grande partecipazione pacifica - sottolineano i nemici numero uno della Lega - che oggi è il principale avversario di chi alimenta la paura”.

Mobilitazione solo rinviata

“A meno di non ricevere una surreale autorizzazione il lunedì mattina - prosegue il comunicato - le sardine non saranno ad Anversa”. “Rispettiamo le regole - rassicurano - e non vogliamo dare alibi a nessuna provocazione”. Le Sardine danno dunque appuntamento agli oltre 2500 iscritti al “grande evento di piazza” che si terrà a Bruxelles “il 14 dicembre, in concomitanza con una grandissima manifestazione nazionale che si sta organizzando a Roma”.

