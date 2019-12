Sardine, pronto raduno a Imola. E Lega: "Passino da noi a firmare vs il MES"

Dopo il pienone in piazza Maggiore, le 'Sardine' replicano l'adunata nel bolognese. Questa volta l'appuntamento è a Imola, il prosismo 11 dicembre, alle ore 19, in piazza Matteotti.

L'invito è sempre, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, è al di là delle bandiere politiche, sotto lo slogan “Imola non si lega”. Il riferimento è alla politica del Carroccio, che dal canto suo risponde con una provocazione.

"Invitiamo le "sardine" imolesi - si legge sulla pagina Facebook della Lega, sezione imolese - a passare nella sede della Lega in concomitanza con il loro raduno in orario di aperitivo". Il motivo dell'incontro? "E' animato - aggiungono i leghisti - dalla volontà di nutrire il loro essere “anti sistema” dando loro l'opportunità di firmare il modulo CONTRO il MES e dimostrare, una volta per tutte, che non strizzano l'occhio alla sinistra. L'appuntamento è per mercoledi 11 dicembre dalle 18 alle 20 in via Emilia 207 a Imola".

Intanto il leader leghista, Matteo Salvini, rincara la dose - ai microfoni di a Sky Tg24 - rivolgendosi allo stesso indirizzo. Le sardine "mi mettono allegria. Più gente c'è in piazza meglio è. Li invito oggi a Ravenna". Poi dicano "se hanno qualcosa da proporre" perchè finora "ho capito solo che gli sto antipatico e che vanno in piazza contro razzismo, fascismo e nazismo e visto che io non mi ritengo ne' razzista ne' fascista... Se devo sentire solo questo allora mi ascolto un Saviano e faccio prima".

