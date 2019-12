Sardine in piazza, oggi l'appuntamento a Imola

Nuova prova della piazza per le sardine in provincia di Bologna. Dopo l'esordio bolognese, questa sera, a Imola, gli organizzatori danno appuntamento in Piazza Matteotti alle 19 per le sardine imolesi, all'indomani della comparsata di Matteo Salvini al mercato rionale.

E' il primo appuntamento dopo 'l'incidente romano' con il referente della Capitale delle sardine che dapprima, in un'intervista, ha aperto anche alla partecipazione di Casapound, venendo poi smentito con una nota stampa dai fondatori bolognesi, che hanno dichiarato il loro antifascismo e la chiusura sia a Casapound stessa che Forza Nuova.

L'occasione imolese servirà anche a tastare il polso degli umori dei cittadini, alle prese con le recenti dimissioni della sindaca Sangiorgi dopo aspri dissapori in seno al M5S locale, uscito vincente solo un anno fa strappando il comune al Pd. Lo stesso Salvini ieri, ha girato il coltello nella piaga, invitando i delusi grillini a votare Lega.

La riuscita o meno dei numeri delle sardine imolesi quindi darà implicitamente un segnale per capire se la città sul Santerno avrà raccolto o meno l'appello leghista. L'appuntamento più atteso comunque, per le sardine, rimane a Roma per il 14 dicembre, anche se numeri imponenti si sono già avuti con la piazza di Torino.