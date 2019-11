Sardine, minacce prof agli alunni: la posizione di Borgonzoni

"Il professore in questione non è un iscritto alla Lega, al contrario di quello che ho letto su alcuni media. Condanno le sue parole: sono inaccettabili, ancor più se scritte o pronunciate da un docente. Le piazze, se non violente, le rispetto sempre, anche se non ne condivido il messaggio. E mai nessuno deve permettersi di censurare idee e pensieri altrui, né con parole né con minacce". Cosi' la candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, in merito all'attacco del professore dell'istituto Mattei di Fiorenzuola contro gli studenti intenzionati a manifestare col movimento delle 'Sardine'. (Red/ Dire)