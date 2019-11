FOTONOTIZIA| Dopo Bologna, le sardine "migrano" a Modena

Dopo il grande successo bolognese del 14 novembre, l'iniziativa delle sardine anti-Salvini in replica per l'arrivo segretario leghista a Modena. Si sono ritrovate in Piazza Grande sotto una pioggia battente: "Anche a Modena migliaia in Piazza. Per la nostra terra e la nostra democrazia. Per dire no all'arroganza della Destra". Ha twittato Stefano Bonaccini.