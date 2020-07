Le sardine preparano un tour elettorale: "Andremo regione per regione"

Le Sardine si preparano a un tour elettorale per le elezioni regionali che si terranno in sei regioni in autunno.

"A livello nazionale noi stiamo cercando di dare vita a un manifesto – afferma Mattia Santori a margine di una conferenza sul 2 agosto – molto valoriale, sì, ma per declinarlo anche in una direzione politica che voglia dire impegnarsi su temi come giustizia ambientale e giustizia sociale e darsi una direzione. È molto probabile – prosegue – che tra poco lanceremo un tour elettorale, politico, un tour delle Sardine che attraversi tutte le regioni in cui si va al voto presentando una forma politica diversa così come è successo qui in Emilia-Romagna: continuiamo quello che è abbiamo sempre fatto".

Le Sardine sono attive e si fanno tutt'altro che da parte. "Ricordo a tutti che siamo stati la prima forza politica non partitica a tornare in piazza il 16 maggio con l'evento delle 6mila piantine – ribadisce Santori – la retorica sulla nostra scomparsa, quella degli ultimi arrivati, non è corretta: abbiamo sempre continuato a fare quello che abbiamo iniziato a Bologna e in Emilia-Romagna e adesso lo portiamo in giro per l'Italia". Le comunali di Bologna? "Sono ancora lontane – risponde Santori – solo negli ultimi giorni abbiamo lanciato tre progetti diversi. Per noi adesso è una data lontanissima".