"Sardine" in TV: "Sì ma non da tutti, in certi programmi non ci vedrete mai"

"Scegliamo con cura le trasmissioni in cui andiamo per raccontare quanta meraviglia e complessità ci sono nelle nostre piazze". A spiegarlo sono le "sardine" su Facebook: "La politica dell'odio e dell'aggressività si è sviluppata anche attraverso alcuni salotti televisivi creati ad hoc per fornire ai propri telespettatori un dibattito sterile, parziale e demagogico", per questo motivo "scegliamo con cura le trasmissioni in cui andiamo per raccontare quanta meraviglia e complessità ci sono nelle nostre piazze".

"Non facendo politica in senso stretto non partecipiamo ai dibattiti tra politici. E ovviamente ci teniamo alla larga da quelle trasmissioni che hanno sdoganato termini come c.....ttone, terrone o 'consenziente'. In sostanza, in certi programmi di Rete4 non ci vedrete mai". Ma su qualche schermo appariranno: le sardine saranno a "Piazza pulita" su La7, giovedi' sera. "Lorenzo Donnoli e Jasmine Cristallo vi racconteranno come procede la nostra nuotata in mare aperto...", concludono.

Gallery